Аятолла Хаменеи – Иран победил, а США получили пощечину

26 июня верховный лидер режима иранских мулл выступил с заявление о том, что страна победила в конфликте с Израилем и США.
Аятолла Хаменеи сообщил, что Израиль «почти рухнул» после ответных ударов Ирана. Исламский лидер в своем заявлении заявил, что «Исламская Республика победила и дала Америке пощечину».
«Я хотел бы поздравить великую иранскую нацию: прежде всего, с победой над сионистским режимом», – сказал Хаменеи в письменном заявлении, опубликованном официальным информационным агентством IRNA.
Тегеран, Елена Васильева
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