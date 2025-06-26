Аятолла Хаменеи – Иран победил, а США получили пощечину

26 июня верховный лидер режима иранских мулл выступил с заявление о том, что страна победила в конфликте с Израилем и США.

Аятолла Хаменеи сообщил, что Израиль «почти рухнул» после ответных ударов Ирана. Исламский лидер в своем заявлении заявил, что «Исламская Республика победила и дала Америке пощечину».

«Я хотел бы поздравить великую иранскую нацию: прежде всего, с победой над сионистским режимом», – сказал Хаменеи в письменном заявлении, опубликованном официальным информационным агентством IRNA.

Тегеран, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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