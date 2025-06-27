В Приморье задержали предполагаемого убийцу главврача детской больницы Хакасии

Правоохранительные органы раскрыли убийство главного врача детской больницы Абакана. Подозревемого в совершенни преступления обнаружили в Приморье и этапировали в Сибирь, он дал признательные показания.

ПО версии следствия, вечером 29 мая 48-летний житель Черногорска встретил свою давнюю 34-летнюю знакомую рядом с ее домом. Под надуманным предлогом мужчина вместе с хозяйкой вошел в ее квартиру. Мужчина напал на женщину и начал душить. Когда она потеряла сознание, преступник утопил ее в ванне.

Убийца инсценировал несчастный случай, избавился от улик, тщательно удалил отпечатки пальцев со всех поверхностей и похитил ювелирные украшения, а также банковскую карту жертвы, рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Через два дня после расправы с врачом злоумышленник вместе с сожительницей уехали на Дальний Восток и обосновались в Партизанске.

Работая над уголовным делом, сотрудники СК допросили более сотни знакомых, коллег, друзей и родственников убитой, изучили записи 25 камер видеонаблюдения, отследив путь автомобиля убийцы.

Подозреваемого задержали в Приморском крае и этапировали в Хакасию. Фигуранту предъявили обвинение. Он признал вину, добавили в СК. Суд принял решение об аресте.

Добавим, что следователи провели обыски и в ломбардах приморского Партизанска. Там обнаружены драгоценности убитого педиатра, похищенные преступником.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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