В Чите двое осужденных планировали побег с захватом заложников

В Забайкальском крае двое осужденных готовили побег из следственного изолятора с захватом заложников. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По версии следствия, подозреваемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Чите за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, планировали захватить в заложники сотрудника УФСИН, чтобы совершить побег из следственного изолятора. Они хотели изготовить самодельную бомбу, изучали расположение помещений изолятора, а также пытались разобрать стены камеры и вентиляцию.

«Подозреваемый 2000 года рождения в ходе бесед с сокамерниками высказывался в пользу действий террористических группировок и оправдывал совершение ими ряда террористических актов, а также агитировал заключенных к вооруженному нападению и убийствам сотрудников следственного изолятора», – добавили в СК.

В отношении него возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма и содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ, ч. 1 ст. 205.1 УК РФ).

Побег предотвратили сотрудники региональных управлений ФСБ и ФСИН. Уголовные дела возбуждены по статьям о покушении на захват или удержание лица в качестве заложника, приготовлении к побегу из-под стражи, а также дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества.

Чита, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube