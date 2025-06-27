Власти Индии выясняют, кто отравил тигрицу и ее четырех котят

Власти Индии в эту пятницу начали расследование, чтобы определить причину смерти тигрицы и четырех ее детенышей, найденных в охраняемом лесу в южном штате Карнатака. Согласно сообщениям местной прессы, власти сосредоточились на основной версии – отравление.

Газета Times of India сообщила, что местные жители якобы намеренно отравили тушу убитой тигрицей коровы, которая затем съела ее вместе с детенышами.

«Я приказал провести расследование, чтобы определить, кто несет ответственность за неестественную и крайне трагическую гибель тигров», – заявил министр лесного хозяйства штата Эшвар Кхандре.

По последним статистическим данным, в Индии обитает около 3600 диких тигров, что составляет три четверти мировой популяции.

Усилия по их защите помогли увеличить эту цифру в последние годы, но также увеличилось количество инцидентов с участием местных жителей. По официальной статистике, за последние десять лет тигры убили более 600 человек.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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