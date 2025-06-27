На Ставрополье беременная девушка пострадала при взрыве блендера

В Ставропольском крае в руках в беременной девушки взорвался блендер. Пострадавшая получила ожоги и травмы.

Инцидент произошел с 23-летней жительницей города Георгиевска. Девушка знала, что прибор нельзя мыть под проточной водой, как и всегда, она облила блендер кипятком, но он взорвался.

Предположительно, вода попала в аккумуляторный блок, передает телеграм-канал «Shot».

В результате девушка попала в больницу с ожогами второй степени. Медики оказали необходимую помощь. Обследование показало, что с малышом все в порядке.

Ставрополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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