Египтянин пнул собаку таможенника за то, что она нашла у него в багаже 45 кг запрещенки

Скандал с участием пассажира и собаки-таможенника произошел в аэропорту в штате Вирджиния. Мужчина был арестован после того, как пнул служебного бигля так, что 11-килограмовая собака подлетела в воздух.

По данным CBS , инцидент произошел во вторник, 24 июня, в зоне выдачи багажа аэропорта Вирджинии по прибытии рейса EgyptAir из Каира. Фредди, пятилетний бигль, «обученный обнаруживать контрабанду», согласно отчету полиции, «заметил наличие подозрительного предмета багажа» и решил досмотреть его подробнее.

Владелец этих вещей, 70-летний египтянин, «подошел к собаке и офицеру и начал разговаривать с последним», прежде чем ситуация обострилась. Затем Хамед Али Мари нанес животному сильный удар ногой, «достаточно сильный, чтобы поднять в воздух 11-килограммового бигля», говорится в том же документе. Фредди, получивший травму ребра, был доставлен в отделение неотложной ветеринарной помощи.

Но у собаки оказался острый нос: в багаже ​​пассажира таможенники обнаружили «25 кг говядины, 20 кг риса, 7 кг баклажанов, огурцов и перцев, 900 г семян кукурузы и 450 г ароматических трав». Эти продукты запрещены к ввозу американским законодательством, поскольку могут переносить заболевания.

«Если вас поймали на контрабанде более 45 килограммов незадекларированной и запрещенной сельскохозяйственной продукции, это не оправдывает жестокое нападение на беззащитную собаку таможенной и пограничной службы», – заявила Кристин Во, сотрудница аэропорта.

Она добавила: «Мы во многом полагаемся на наших четвероногих партнеров, а Фредди просто выполнял свою работу. Любое злонамеренное нападение на одного из нас – это нападение на нас всех».

После ареста и допроса Хамед Али Мари признал себя виновным и был оштрафован на 840 долларов – сумму ветеринарного счета после лечения травм бигля. Его также выслали из страны и отправили обратно в Египет.

© 2025, РИА «Новый День»

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