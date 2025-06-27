В Башкирии один человек пострадал при взрыве на АЗС

В Башкирии на автозаправочной станции произошел взрыв. В результате пострадал один человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

ЧП случилось во время проведения ремонтных работ на АЗС в Нефтекамске. «Произошел хлопок емкости бензина из-за оставшихся паров бензина без последующего горения», – уточнили в ведомстве.

Отмечается, что рабочие распиливали выведенный из эксплуатации резервуар. Заправка во время ремонта была закрыта.

В результате пострадал 36-летний мужчина, он получил ушиб. После оказания медицинской помощи его отправили на амбулаторное лечение.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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