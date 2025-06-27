В Саратовской области умер ребенок, попавший в больницу с отравлением

В Саратовской области трое детей попали в больницу с признаками отравления, один из них скончался. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Дети поступили в районную больницу р.п. Ровное. «Один ребенок находился в бессознательном состоянии и в тот же день скончался. Двое детей получают необходимое лечение», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Причины произошедшего устанавливаются.

Кроме того, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Саратов, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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