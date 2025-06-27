В столице Удмуртии ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов в реке Старковка

Сегодня на территории города Ижевска по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС.

Поводом для такого решения стал разлив нефтепродуктов на реке Старковка вблизи Копрового проезда. Предполагается, что режим ЧС будет действовать до особого распоряжения.

По данным мэрии Ижевска, площадь разлива нефтепродуктов на реке составляет 640 кв. м.

Причины ЧП устанавливаются.

Ижевск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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