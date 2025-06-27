В аэропорту Сочи столкнулись самолеты

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту авиационного происшествия в международном аэропорту Сочи. Как сообщила пресс-служба ведомства, речь идет о столкновении самолетов.

«Сегодня в международном аэропорту Сочи самолет, направляющийся в Тюмень, при движении на взлетно-посадочную полосу допустил столкновение с другим воздушным судном, прибывшим из Норильска», – пояснили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали.

«Сочинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», – говорится в сообщении прокуратуры.

Сочи, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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