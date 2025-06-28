В России с 5 июля будут блокировать счета причастных к диверсиям

В России с 5 июля начнут блокировать финансовые средства или иное имущество лиц и организаций, подозреваемых в причастности к диверсионной деятельности, сообщили ТАСС в пресс-службе Росфинмониторинга. Соответствующий закон ранее подписал президент России Владимир Путин.

«Законодательные изменения вступают в силу с 5 июля 2025 г. Решения будут приниматься на основании материалов, содержащих сведения о причастности лица к диверсионной деятельности (в том числе финансированию диверсии), и направляемых в межведомственную комиссию государственными органами и организациями, компетентными органами иностранных государств», – говорится в сообщении Росфинмониторинга.

В финразведке ТАСС также отметили, что полномочия по принятию решения о замораживании денежных средств или иного имущества возложены не на Росфинмониторинг, а на межведомственную комиссию, в состав которой входят представители компетентных государственных органов. Состав комиссии – закрытый документ.

«Информацию о факте замораживания денежных средств или иного имущества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 115-ФЗ, лицо может получить при обращении в финансовую организацию или в Росфинмониторинг, как орган, обеспечивающий организационное обеспечение деятельности межведомственной комиссии», – добавили в службе.

24 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке финансовых средств и имущества лиц и организаций, подозреваемых в причастности к диверсиям. Прежде закон о заморозке денежных средств и иного имущества распространялся только на лиц, подозреваемых в финансировании террористической деятельности. Сейчас этот механизм будет распространен и на заморозку счетов подозреваемых в причастности к диверсиям, в том числе к финансированию диверсий.

Авторы закона в пояснительной записке указывали, что в условиях нынешней общественно-политической обстановки повышение уровня антидиверсионной защищенности объектов жизнеобеспечения населения, организаций ОПК, атомного энергопромышленного комплекса, ТЭК, объектов транспортной инфраструктуры, а также других критически важных и потенциально опасных объектов выступает в качестве одной из приоритетных задач обеспечения государственной и общественной безопасности.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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