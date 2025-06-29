«Сколотили банду»: в лагере на Камчатке дети запинали сверстницу, идет проверка

На Камчатке следователи проводят проверку по факту избиения девочки на территории детского лагеря «Альбатрос» в Елизовском районе. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором в одной из комнат лагеря подросток бьет ногами девочку, которая сидит на полу. Она безуспешно пыталась спрятаться от ударов в прикроватной тумбочке. На кадрах видно, как рядом стоит еще один подросток и наблюдает за расправой. Информации о состоянии девочки нет. Родители забрали пострадавшего ребенка домой.

«В настоящее время на место происшествия в детский лагерь осуществлен выезд следственно-оперативной группы. В ходе проверочных мероприятий будут установлены причины и условия происшедшего, а также дана оценка действиям либо бездействию руководству и персоналу детского учреждения», – сообщили в СУ СКР по региону. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Проверку по факту избиения ребенка также организовали прокуратура Камчатского края и региональный полицейский главк. Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям работников детского лагеря.

В отзывах в сервисе «2ГИС» анонимный пользователь написал, что отправили свою дочь в лагерь «Альбатрос» 2 июня. «Все было хорошо, ребенку очень понравилось, пока не привезли детей из неблагополучных семей. И началась дедовщина. Сколотили банду и начали устанавливать свои порядки. Отлавливали детей по одному и устраивали разборки. Сообщили об этом факте руководству, но те лишь пожали плечами. Ребенка пришлось забрать домой», – сказано в сообщении.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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