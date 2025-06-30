Система ПВО за ночь сбила 15 дронов ВСУ

Силы противоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили над территорией России 15 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Десять БПЛА были сбиты над Курской областью, еще пять – над акваторией Азовского моря.

Ранее власти Курской области объявляли опасность атаки беспилотниками. Информация о последствиях перехвата БПЛА не поступала.

Накануне вечером врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал о двух пострадавших при налете дронов ВСУ на региона. Беспилотник атаковал деревню Сухую Рыльского района, в результате осколочные ранения головы, груди, рук и ног получил 48-летний мужчина. При ударе БПЛА по деревне Кекино Глушковского района пострадал 47-летний мужчина, у него ранения ног. Оба пострадавших госпитализированы.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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