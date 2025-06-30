В Дагестане два подростка погибли в ДТП

В Дагестане автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. В результате погибли два 15-летних подростка, еще двое пострадали. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло в Хасавюртовском районе республики. «Около 4 утра на 7-м километре автодороги «Муцалаул – Кизилюрт», 68-летний житель Кизилюртовского района, управляя автомобилем LADA Vesta, съехал с дороги во встречном направлении, после чего врезался в дерево», – говорится в сообщении.

Два 15-летних пассажира скончались от полученных травм, еще двое того же возраста различными телесными повреждениями госпитализированы в Хасавюртовскую ЦРБ.

«По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося», – добавили в полиции.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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