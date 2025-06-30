ФАС выявила дорожный картель на 1,6 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба выявил дорожный картель на сумму 1,6 млрд рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Признаки незаконного соглашения выявлены на торгах по ремонту автомобильных дорог в г. Волгограде, – говорится в сообщении. – Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Дом-Строй», ООО «Дорстрой-34» и ООО «Астрол-ДСК»».

Отмечается, что организации подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на общую сумму 1 685 861 563 рубля.

В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы, подчеркнули в ФАС.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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