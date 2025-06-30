В Алтайском крае шесть человек погибли в аварии

При столкновении двух автомобилей в Алтайском крае погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Об этом сообщает региональная прокуратура.

ДТП произошло в Шипуновском районе. Столкнулись Honda Odyssey и Kia Forte.

Шесть человек получили смертельные травмы, еще четыре человека госпитализированы. Среди погибших трое детей.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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