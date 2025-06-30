В Волгограде на картинге волосы девушки намотало на механизмы машины

В Волгограде полиция проводит проверку по факту тяжелых травм, которые на картинге получила одна из посетительниц. Инцидент произошел на площадке «Адреналин», сообщает «Российская газета». 17-летняя девушка получила телесные повреждения во время езды на гоночном авто, когда ее волосы из-под шлема закрутились на механизмы карта. У пострадавшей зафиксированы сотрясение мозга, гематомы и перелом трех позвонков.

Проверку проводит отдел полиции №2 управления МВД по Воронежу. Заявление написала мать пострадавшей – она требует проверить безопасность услуг, оказываемых на картинге.

Волгоград, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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