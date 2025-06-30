На Кубани две туристки пострадали во время полета над морем на парашюте, начата проверка

Следователи выясняют обстоятельства травмирования двух туристок во время полета на водном парашюте на пляже в станице Голубицкой Краснодарского края. Пострадавшие женщины госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 27 июня. Согласно данным ведомства, при подъеме парашюта, который буксировался катером, разорвалось крепление, которое травмировало женщин. По свидетельству очевидцев, водитель катера не заметил этого и откатал группу положенное время. СМИ сообщали, что одна из женщин из-за сильного удара по голове отлетевшим креплением потеряла создание. Обеих пострадавших – мать и дочь – доставили в больницу. Одна из них сообщила RT, что она и ее мама в сознании, угрозы жизни нет. «Мама чувствует себя хорошо, насколько это возможно. Я тоже пострадала, у меня есть травмы. Мы в порядке, все хорошо, мы живы. Претензий мы ни к кому не имеем», – рассказала девушка.

Краснодарский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку по факту происшествия. Следователи устанавливают причины и условия произошедшего.

Также проверку проводит транспортная прокуратура. «Новороссийская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации маломерных судов и при использовании воздушного пространства, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования», – говорится в сообщении Южной транспортной прокуратуры.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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