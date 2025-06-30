В Кузбассе шахта прекратила добычу угля из-за долгов по зарплате

В Кузбассе шахта Спиридоновская прекратила добычу угля. У фирмы образовалась задолженность по зарплате. Об этом сообщили в Министерстве угольной промышленности Кемеровской области.
Добыча угля не ведется с начала июня из-за отсутствия финансирования, передает «Интерфакс». К настоящему моменту задолженность по заработной плате, а также отпускным и расчетным выплатам имеется перед примерно 900 сотрудниками и составляет около 90 млн рублей, отметили на предприятии.
В конце мая руководители ООО «Шахта Спиридоновская» приняли решение о сокращении штата в связи с дефицитом инвестиционных средств. Уведомления о сокращении получили 760 работников, к настоящему времени уволилось порядка 120 человек.
По данным источников, знакомых с ситуацией, сейчас на жизнеобеспечении шахты задействовано около 130 сотрудников. С начала года предприятие добыло около 214 тысяч тонн угля.
Кемерово, Зоя Осколкова
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