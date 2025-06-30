В Самарской области установили личности подростков, спевших гимн Украины и песню про Бандеру

В Самарской области сотрудники правоохранительных органов установили личности семи подростков, которые спели гимн Украины и песню про лидера украинских националистов Степана Бандеру. Об этом говорится в сообщении регионального главка Следственного комитета.

Ими оказались выпускники одного образовательного учреждения города Тольятти в возрасте от 17 до 18 лет.

Специалисты осматривают мобильные телефоны фигурантов и другие электронные устройства. Назначена лингвистическая экспертиза.

Самара, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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