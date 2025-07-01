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Вторник, 1 июля 2025, 09:53 мск

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При ракетном ударе ВСУ по Донецку погиб один человек, еще трое ранены

ВСУ атаковали Донецк дальнобойными ракетами. В результате ракетного удара в понедельник вечером погибла женщина, еще три человека, по уточненным данным, получили ранения.

«Противник атаковал столицу региона дальнобойными ракетами авиационного базирования. К сожалению, в Ворошиловском районе есть жертвы – погибла женщина, ранения различной степени тяжести получили парень-подросток и мужчина», – сообщил ночью глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Повреждения получили несколько инфраструктурных объектов: торговые павильоны рынка «Сокол», центральный универмаг, банк. На месте атаки начался пожар, добавил Пушилин, отметив, что работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.

Кроме того, по данным главы ДНР, в Горловке в результате атаки дрона-камикадзе пострадал юноша.

Глава Донецка Алексей Кулемзин утром 1 июля уточнил, что из-за атаки ВСУ в Ворошиловском районе повреждено 11 торговых павильонов, шесть магазинов полностью сгорели. Выбито остекление 62 окон, добавил он. Позднее он сообщил, что число раненых увеличилось до трех человек. Пострадавший мужчина получает амбулаторное лечение.

Донецк, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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