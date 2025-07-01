Беспилотники ВСУ атаковали предприятие в Ижевске

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил об атаке украинских БПЛА по одному из предприятий в Ижевске. Информации о последствиях удара дронов пока нет.

«Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима. Все оперативные службы выехали на место», – написал глава республики в своем телеграм-канале.

Ранее на территории Удмуртии был объявлен режим опасности БПЛА. Аэропорт Ижевска временно приостановил работу из-за атаки дронов.

Столицу Удмуртии, по предварительным данным, атаковали два беспилотника, пишут телеграм-каналы SHOT и Baza. Местные жители сообщают, что слышали два взрыва.

Ижевск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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