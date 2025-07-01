Подростки надругались над 10-летним мальчиком в лагере под Красноярском

Трое подростков учинили сексуальное насилие над 10-летним мальчиком в летнем спортивном лагере в Красноярском крае. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по краю и Хакасии.
По данным следствия, в летнем спортивном лагере на территории Сухобузимского района 25 и 27 июня трое подростков 11 и 13 лет надругались над младшим школьником. Мальчик рассказал о произошедшем маме и воспитателю.
Следователи возбудили уголовное дело по факту совершения иных насильственных действий сексуального характера в отношении 10-летнего ребенка (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).
В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, назначен ряд судебных экспертиз.
Красноярск, Наталья Петрова
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