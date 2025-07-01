ЛНР подверглась массированной атаке дронов ВСУ, ранена женщина

Вооруженные силы Украины прошедшей ночью совершили массированную атаку на Луганскую народную республику с применением до 40 беспилотников, из которых 35 были сбиты силами ПВО. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем тг-канале. По его данным, в Луганске обломки упали на территорию нефтебазы и частный сектор, ранена мирная жительница.

Во время налета женщина вместе с семьей пряталась в подвале. Она получила осколочные ранения, когда решила покинуть убежище. Пострадавшая госпитализирована. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Возгорание на территории нефтебазы ликвидировано, там работает следственная группа республиканского СК, отметил Пасечник.

Глава ЛНР уточнил, что под ударами дронов оказались также жилые дома в Фащевке Перевальского муниципального округа и Антраците. «В Петровском городского округа Красный Луч поврежден участок железнодорожного полотна. В Сватово нацисты ударили по поликлинике. К счастью, обошлось без жертв», – добавил Пасечник.

Луганск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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