Житель Татарстана собирал данные для украинских спецслужб

Сотрудники ФСБ России задержали в Татарстане мужчину, который собирал данные для спецслужб Украины. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

«Сотрудниками управления ФСБ России по республике Татарстан задержан житель города Набережные Челны, обвиняемый в покушении на убийство участника добровольческого батальона «Спарта» по заданию спецслужб Украины», – говорится в сообщении регионального управления.

Правоохранители установили, что 51-летний мужчина начал свою подрывную деятельность в 2022 году. Под руководством представителей спецслужб Украины он вел разведку, собирал и передавал кураторам сведения об объектах транспортной инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса в Татарстане для последующего их использования при совершении диверсионно-террористических актов.

Кроме того, подозреваемый следил за участником боевых действий и оказывал помощь в его убийстве, передавал спецслужбам Украины данные о местонахождении потенциальной жертвы, его перемещениях, фотоснимки его местожительства и личного транспорта.

Казань, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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