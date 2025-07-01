Истребитель Су-27 потерпел крушение в Нижегородской области

Истребитель Су-27 разбился в Нижегородской области. По предварительным данным, пилоты успели катапультироваться. На месте работают оперативные службы.

Инцидент произошел неподалеку от города Кулебаки. Истребитель выполнял учебный полет без боекомплекта.

Летчики увели воздушное судно от населенных пунктов и успели катапультироваться. Сообщается, что одного пилота уже нашли, он не пострадал. Поиски второго продолжаются, спасатели осматривают местность на юго-востоке от Велетьмы в Выксунском районе.

Причины авиакатастрофы будут установлены в ходе расследования.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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