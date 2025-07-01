В Нижегородской области разбился военный самолет Су-34

В Нижегородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34, оба члена экипажа живы. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, ЧП произошло сегодня около 13:00 мск. «При заходе на посадку произошел отказ системы выпуска одной из стоек шасси. Экипаж провел несколько попыток по устранению неисправности в полете, однако ситуация не изменилась. По команде руководителя полетов экипаж вывел самолет в безопасную зону и катапультировался», – уточнили в ведомстве.

Поисково-спасательная команда вылетела к месту аварии для эвакуации экипажа на аэродром базирования. «По информации с места, оба члена экипажа живы. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдном районе. На земле разрушений нет», – отметили в Минобороны.

На место аварии вылетела комиссия ВКС России.

Нижний Новгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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