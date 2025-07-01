Глава Удмуртии уточнил число пострадавших в Ижевске от атаки украинских беспилотников

В результате атаки украинских беспилотников в Ижевске пострадали 45 человек. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. По его словам, в больницах остаются 35 раненых, в том числе в тяжелом состоянии.

«Всего пострадавших – 45 человек, трое погибли. В больницах города находятся 35 человек, из них шестеро пока еще в тяжелом состоянии. Остальные обслужены амбулаторно, в ПВР, а также на месте происшествия», – уточнил он.

Глава Удмуртии также сообщил, что в цехе предприятия, которое подверглось атаке, открытое горение ликвидировано, сейчас идет проливка и разбор конструкций.

«Близ места происшествия был организован Пункт временного размещения для эвакуированных сотрудников. Он был нужен тем, кто остался без связи и документов», – добавил он.

По факту происшествия работают правоохранители, органы безопасности, идет расследование.

Ижевск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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