Турок сжег 12 га леса, пытаясь уничтожить одного клеща

В турецкой провинции Маниса арестовали мужчину, который пытался уничтожить клеща, но в итоге устроил лесной пожар. Об этом сообщил канал CNN Türk.

Пожар в Манисе уничтожил уже 12 гектаров сельскохозяйственных земель и леса», – сообщают СМИ.

Озджан Ташхан обнаружил клеща на своей подушке. Чтобы избавиться от него мужчина поджег подушку и выбросил ее сад. Это, как был установлено позже, и спровоцировало пожар.

Жандармерия задержала Ташхана.

Между тем, накануне пожарные в Турции продолжали тушить девять лесных пожаров. За пять суток в стране зафиксированы более 340 пожаров, заявил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы.

Стамбул, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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