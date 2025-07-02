Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти ребенка в лагере в Хакасии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании обстоятельств смерти 10-летней девочки в оздоровительном лагере в Хакасии. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

По данным следствия, 26 июня школьница почувствовала себя плохо и была экстренно доставлена из лагеря, где отдыхала, в медучреждение. Медики поставили предварительный диагноз – отравление неустановленным веществом. Несмотря на оказанную помощь, состояние девочки резко ухудшилось и 1 июля она скончалась в больнице.

По факту смерти девочки было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка.

Отмечалось, что у других отдыхающих в лагере детей жалоб на здоровье нет. Симптомы отравления у девочки могли появиться после применения аэрозоля от комаров. Однако известно, что этим инсектицидным средством воспользовались и другие дети.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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