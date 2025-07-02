В Австралии 1200 детей должны пройти проверку на инфекционные заболевания – в детском саду нашли педофила

Родителям 1200 детей в австралийском штате Виктория рекомендовано провести тестирование на инфекционные заболевания после того, как работнику детского сада были предъявлены обвинения в совершении более 70 преступлений, включая сексуальное насилие.

Чиновники выступили с призывом после того, как полиция Виктории объявила об аресте 26-летнего Джошуа Дейла Брауна, которого обвиняют в сексуальном насилии над восемью детьми в возрасте от 5 месяцев до 2 лет в детском саду в Мельбурне в 2022 и 2023 годах.

Все преступления связаны с восемью предполагаемыми жертвами, которые посещали один центр, но полиция не исключает и других потенциальных жертв в 19 других детских центрах, где, как известно, он работал с 2017 года.

Исполняющая обязанности начальника полиции Виктории Джанет Стивенсон заявила, что имя Брауна было предано огласке для того, чтобы родители могли проверить, контактировал ли с ним их ребенок.

«Очень важно, чтобы каждый родитель, чьи дети находятся в детском саду, знал, кто он и где он работал», – сказал Стивенсон на пресс-конференции во вторник.

В настоящее время Браун находится под стражей и должен предстать перед магистратским судом Мельбурна 15 сентября, сообщила полиция в пресс-релизе во вторник.

Отдел по борьбе с сексуальными преступлениями полиции Виктории начал расследование в мае этого года после того, как детективы обнаружили материалы о насилии над детьми, заявили власти. Затем полиция оформила ордер на обыск в доме Брауна, что привело к его аресту. Затем полиция работала над установлением предполагаемых жертв.

«На прошлой неделе мы уведомили восемь семей о том, что предъявили Брауну обвинения в совершении сексуальных преступлений против их детей, – сказал Стивенсон. – Как вы можете себе представить, это было очень огорчительно для семей. Мы работали с нашими партнерскими агентствами, чтобы оказать им всю необходимую поддержку, чтобы помочь им пережить этот трудный период».

У Брауна была действующая «Проверка работы с детьми» – это обязательная проверка для людей, занимающихся работой с детьми в Австралии, сказал Стивенсон. В некоторых детских садах Браун работала «очень короткий период времени».

Органы здравоохранения и полиция выявили и связались примерно с 2600 семьями, чьи дети посещали детские сады, где работал Браун, сообщил на пресс-конференции главный санитарный врач Кристиан Макграт.

По словам Макграта, около 1200 детей получат рекомендации пройти тестирование на инфекционные заболевания.

«Мы рекомендуем некоторым детям пройти тестирование на инфекционные заболевания из-за потенциального риска заражения в этот период. Мы понимаем, что это еще один тревожный элемент ситуации, и мы принимаем этот подход в качестве меры предосторожности», – сказал Макграт.

Он отказался сообщить, на какие заболевания детей просят сдать анализы, но сказал, что их можно лечить антибиотиками.

По данным властей, Браун обвиняется в сексуальном насилии над детьми, а также в производстве и передаче материалов, содержащих насилие над детьми. Восемь предполагаемых жертв посещали центр раннего обучения Creative Gardens в Пойнт-Кук, пригороде Мельбурна. Полиция не раскрывает пол жертв.

Согласно пресс-релизу, детективы также «в приоритетном порядке» изучают доказательства возможных право

Виктория, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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