Житель Томска передавал фото военных объектов украинской разведке

В Томске задержали местного жителя, который передавал различные сведения о военных объектах спецслужбам Украины. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Мужчина фотографировал объекты на территории Томской области, а затем передавал материал противнику «для дальнейшего его использования при планировании и совершении диверсионно-террористических актов».

Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

Расследование продолжается, устанавливаются возможные соучастники.

Томск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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