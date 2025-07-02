Житель Томска передавал фото военных объектов украинской разведке

В Томске задержали местного жителя, который передавал различные сведения о военных объектах спецслужбам Украины. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
Мужчина фотографировал объекты на территории Томской области, а затем передавал материал противнику «для дальнейшего его использования при планировании и совершении диверсионно-террористических актов».
Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.
Расследование продолжается, устанавливаются возможные соучастники.
Томск, Зоя Осколкова
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