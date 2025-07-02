В Индии 39 человек погибли после ЧП на химическом предприятии

39 человек погибли во время взрыва и пожара на

на химическом заводе SIGC.NS компании Sigachi Industries на юге Индии. Поставщик фармацевтической продукции был вынужден прекратить свою деятельность на 90 дней.

Правительство штата Телангана, где расположен объект, сформировало комитет из пяти человек для расследования инцидента, причины которого компания пока не разглашает.

По данным официальных лиц, в результате взрыва в понедельник пострадали 34 человека.

«Мы все еще расчищаем завалы», – сообщил агентству Reuters директор пожарной службы Теланганы Г. В. Нараяна Рао, добавив, что здание полностью обрушилось.

«Только после того, как мы закончим расчистку, мы сможем оценить, осталось ли еще какое-либо тело под завалами или все уже очищено», – сказал Рао.

Представители полиции заявили, что на момент инцидента на заводе работали более 140 человек. Двадцать пять погибших еще не опознаны, сказал представитель районной администрации П. Правиня.

«Я вышел (с завода), чтобы воспользоваться туалетом, и услышал громкий взрыв. Это было похоже на взрыв бомбы. Я вышел и увидел огонь. Часть огня также распространилась на меня. Я перепрыгнул через стену и спасся», – рассказал агентству Reuters по телефону 32-летний Чандан Гоунд, который работает на заводе уже шесть месяцев.

«Многим из них (тех, кто находился внутри) удалось спастись, но большое количество людей оказались в ловушке и не смогли выбраться», – добавил Гаунд.

Компания Sigachi, производящая микрокристаллическую целлюлозу (МКЦ), обслуживает клиентов в фармацевтической, пищевой, косметической и химической промышленности в странах от США до Австралии.

Sigachi остановила работу завода на 90 дней с понедельника, ссылаясь на повреждение оборудования и конструкций. Завод полностью застрахован, и компания инициирует иски к страховым компаниям, чтобы компенсировать потери.

Нью-Дели, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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