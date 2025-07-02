Трое жителей Запорожья задержаны за финансирование ВСУ и украинских спецслужб

Сотрудники ФСБ задержали троих жителей Запорожской области за перечисление денежных средств украинским спецслужбам и вооруженным силам Украины. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК России). Им грозит наказание до пожизненного срока лишения свободы.

По информации ФСБ, двое жителей города Мелитополя и села Малая Белозерка Васильевского района Запорожской области, а также жительница города Энергодара перевели денежные средства на расчетные счета, используемые украинскими спецслужбами и ВСУ.

Задержанные дали признательные показания, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В спецслужбе добавили, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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