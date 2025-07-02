В Амурской области депортируют 27 иностранцев за незаконную добычу золота

В Амурской области раскрыли преступную группу, незаконно добывавшую золото. К труду привлекли иностранных граждан, которым теперь грозит депортация.

Как сообщили в региональной прокуратуре, золото незаконно добывали на участке местности, расположенном в 40 километрах от поселка Кировский вблизи реки Гилюй. Кроме того, установлено, что в ходе незаконной деятельности по разведке и добыче причинен вред лесным насаждениям, размер которого оценили в 4 млн рублей.

На нелегальных приисках работали 27 мигрантов. «Указанные граждане доставлены в МО МВД России «Зейский» Амурской области, где принято решение об их принудительном выдворении, а также проводится проверка факта незаконного привлечения данных иностранных граждан к труду», – добавили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере»).

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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