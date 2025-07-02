В Кабардино-Балкарии замминистра разрешил ввести в эксплуатацию непригодные для жизни дома

В Кабардино-Балкарской республике заместителя министра строительства подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным следствия, в конце прошлого в ходе проверки 13 многоквартирных домов в Нальчике были выявлены нарушения, которые не позволяли выдать разрешение на ввод в эксплуатацию.

«Подозреваемый, являясь должностным лицом, на которое также были возложены обязанности руководителя департамента регионального государственного строительного надзора, дал незаконное указание подчиненным работникам внести в официальные документы недостоверные сведения о соответствии построенных объектов требованиям проектной документации», – говорится в сообщении ведомства.

В результате разрешения на эксплуатацию домов выдали на основе ложных данных.

Материалы для возбуждения уголовного дела передали в СКР сотрудники ФСБ.

Нальчик, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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