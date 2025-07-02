У главы МВД Ингушетии прошел обыск по делу о хищениях

Сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД провели обыски в региональном главке ведомства в Ингушетии. Следственные действия прошли у министра внутренних дел республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона. Обыски связаны с расследованием хищений федеральных средств. О задержаниях информации не поступало.

«Из Москвы прибыла первая группа Главного управления собственной безопасности МВД РФ и провела обыски в ведомстве и у министра. Обыски проходили в рамках расследования дела о хищении федеральных средств», – рассказал собеседник агентства. Он напомнил, что два месяца назад были задержаны руководители финотделов как регионального МВД, так и районных и муниципальных отделов. Подробности дела не раскрываются.

Источник добавил, что в ближайшее время ожидается приезд второй группы из Москвы для проведения проверки.

Пост главы управления МВД по Ингушетии с 2019 года занимает генерал-лейтенант полиции Михаил Коробкин.

Магас, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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