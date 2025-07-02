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Среда, 2 июля 2025, 16:42 мск

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Директора «Ростовводоканала» обвинили в разглашении гостайны за отправку секретных документов почтой

Директор «Ростовводоканала» отправил документы обычной почтой и был задержан за разглашение гостайны. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Евгений Юркин отправил в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области пакет документов, в которых были данные о критически важной инфраструктуре Ростова-на-Дону. В результате секретные бумаги попали в руки человека, не имеющего соответствующего доступа.

Уголовное дело возбуждено по ст. 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны»).

Правоохранители провели обыски по месту жительства и на работе Юркина.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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