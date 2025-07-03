Пациент напал с ножом на медиков в иркутской больнице

В Иркутске пациент с ножом и газовым баллончиком напал на медицинский персонал в городской больнице №8. В результате нападения серьезно пострадали заместитель главного врача и секретарь учреждения. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале. Женщины госпитализированы в тяжелом состоянии. Инцидент произошел утром в четверг, 3 июля.

По словам главы региона, врачи сейчас борются за жизни пострадавших. Кобзев добавил, что власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям.

Нападавший задержан полицией, на месте работают следователи-криминалисты. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).

«В настоящее время следователи проводят все необходимые следственные действия, устанавливают обстоятельства произошедшего. Задержанного в ближайшее время доставят в следственный отдел для допроса», – говорится в сообщении регионального управления СК РФ.

При задержании злоумышленник признался, что хотел убить врача. «Меня лишили права на жизнь по Конституции и по Конвенции ООН о правах инвалидов», – говорит он на видео, опубликованном областным полицейским главком. В ответ на замечание сотрудника полиции, что это не повод для нападения на людей, мужчина заявил, что ему виднее.

Иркутск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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