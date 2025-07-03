ПВО перехватила беспилотник над Самарской областью

Силы противоздушной обороны сбили беспилотник над территорией Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Дрон уничтожили утром 3 июля. «На месте работают оперативные службы», – написал глава региона в своем телеграм-канале. Подробности ее приводятся.
Федорищев напомнил, что в целях безопасности в Самарской области временно ограничена работа мобильного интернета.
Утром были введены ограничения в работе аэропорта Самары, сообщала Росавиация. Воздушная гавань из-за атаки БПЛА временно не обслуживает рейсы.
Самара, Наталья Петрова
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