ПВО перехватила беспилотник над Самарской областью

Силы противоздушной обороны сбили беспилотник над территорией Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Дрон уничтожили утром 3 июля. «На месте работают оперативные службы», – написал глава региона в своем телеграм-канале. Подробности ее приводятся.

Федорищев напомнил, что в целях безопасности в Самарской области временно ограничена работа мобильного интернета.

Утром были введены ограничения в работе аэропорта Самары, сообщала Росавиация. Воздушная гавань из-за атаки БПЛА временно не обслуживает рейсы.

Самара, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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