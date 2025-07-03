«Заложила бомбу под авто»: в Петербурге сорвали теракт против сотрудника военного завода

В Санкт-Петербурге предотвращен теракт против сотрудника оборонного предприятия, готовившийся по заданию украинских спецслужб. Исполнительницу несостоявшегося убийства мужчины – россиянку 2002 года рождения – задержали в момент закладки самодельной бомбы под его автомобиль. Об этом сообщает ФСБ России.

По информации спецслужбы, в июне 2024 года фигурантка через мессенджеры Telegram и WhatsApp «инициативно установила контакт с представителем иноспецслужбы, которому сообщила о готовности участия в диверсионно-террористической деятельности в целях оказания содействия в выезде и получении гражданства одной из стран Евросоюза».

В апреле 2025 года девушка выехала в Санкт-Петербург, где вела наблюдение за сотрудником одного из оборонных предприятий для того, чтобы в дальнейшем подорвать его автомобиль с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ), предоставленного представителя спецслужбы.

«В момент закладки СВУ под автомобиль объекта террористических устремлений она была задержана сотрудниками ФСБ России», – сказано в сообщении.

Как отметили в спецслужбе, выполняя задания куратора, фигурантка также «наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона и совершила попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры».

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акт) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Ее отправили под стражу. Также в отношении фигурантки ФСБ готовится возбудить дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube