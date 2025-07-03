Житель Томска бросил муляж гранаты в полицейскую машину

В Томске водитель бросил муляж гранаты в автомобиль полицейских, которые составили на него протокол. В результате дебошир стал фигурантом уголовного дела.

Сотрудники ДПС остановили водителя, который отказался проходить медосвидетельствование. Тогда полицейские составили протокол об административном нарушении.

«С целью воспрепятствования законным действиям инспекторов ГИБДД, подозреваемый бросил в салон патрульного автомобиля муляж гранаты Ф-1, внешне схожий с ее боевой версией», – сообщили в региональном управлении СКР.

В отношении жителя Томска возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ («Угроза применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Томск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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