Футболист «Ливерпуля» Диогу Жота попал в ДТП и сгорел в машине

Испания потрясена смертью 28-летнего Диогу Жоты, футболиста «Ливерпуля» и сборной Португалии, который погиб вчера вечером в автокатастрофе в провинции Самора в Кастилии и Леоне вместе со своим 26-летним братом Андре, также профессиональным игроком, когда они находились в машине, которая загорелась после смертельного удара.

По предварительной версии, проведенной пожарными, прибывшими на место происшествия, авария произошла на 65-м км автомагистрали А-52, недалеко от муниципалитета Паласиос-де-Санабриа в провинции Самора.

Lamborghini, в котором ехали Диогу и Андре Жота, по-видимому, занесло, и он вылетел с дороги, а затем загорелся.

Факт аварии подтвердили власти провинции Самора, сообщив о гибели двух молодых людей на трассе А-52 в загоревшемся автомобиле, пламя которого перекинулось на близлежащую растительность.

Мадрид, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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