Взрыв в центре Луганска: погиб один человек и трое ранены

При взрыве в центре Луганска погиб один человек, еще трое пострадали. Обстоятельства произошедшего выясняют силовые структуры. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства Луганской народной республики.

«В Луганске в центре города произошел взрыв. По предварительным данным один человек погиб и еще 3 пострадали – один из них находится в тяжелом состоянии», – сказано в сообщении.

Силовые структуры уточняют все обстоятельства.

По информации оперативных служб ЛНР, взрыв прогремел на улице Тараса Шевченко примерно в 11:52 мск, передает ТАСС.

Взрыв произошел возле краеведческого музея, где в то время проходило открытие выставки, посвященной операции «Поток», уточняет РИА «Новости».

Луганск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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