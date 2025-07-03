Взрыв в центре Луганска: погиб один человек и трое ранены

При взрыве в центре Луганска погиб один человек, еще трое пострадали. Обстоятельства произошедшего выясняют силовые структуры. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства Луганской народной республики.
«В Луганске в центре города произошел взрыв. По предварительным данным один человек погиб и еще 3 пострадали – один из них находится в тяжелом состоянии», – сказано в сообщении.
Силовые структуры уточняют все обстоятельства.
По информации оперативных служб ЛНР, взрыв прогремел на улице Тараса Шевченко примерно в 11:52 мск, передает ТАСС.
Взрыв произошел возле краеведческого музея, где в то время проходило открытие выставки, посвященной операции «Поток», уточняет РИА «Новости».
Луганск, Наталья Петрова
© 2025, РИА «Новый День»