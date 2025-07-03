Массовое отравление в Псковской области: госпитализировано 40 человек

Более 40 человек, проживающих в ГБУСО ПО «Социальный городок», и пациентов Псковского госпиталя ветеранов войн госпитализированы с отравление. По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело.

«Установлено, что 42 гражданина из указанных учреждений доставлены с отравлением в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу», – говорится в сообщении регионального надзорного ведомства.

В ходе прокурорской проверки с привлечением специалистов из Роспотребнадзора установлены нарушения требований закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и санитарных требований.

По требованию надзорного ведомства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Псков, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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