В Ростовской области при массированной атаке дронов ВСУ погибла женщина

Прошедшей ночью силы противоздушной обороны уничтожили 48 украинских беспилотников над пятью российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ. Больше половины из них перехвачены над территорией Ростовской области, где в результате налета дронов погибла женщина.

По данным ведомства, в Ростовской области было сбито 26 БПЛА, еще 12 дронов нейтрализовано над Курской областью, шесть – над Белгородской, три – над Орловской и и один – над Липецкой областью.

В Ростовской области атакам беспилотников подверглись Азов, Ростов, Новошахтинск, Шахты, Азовский, Мясниковский, Каменский, Октябрьский сельский, Миллеровский и Тарасовский районы, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале. В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения дрона был поврежден двухэтажный многоквартирный дом. В результате обрушения плиты перекрытия погибла женщина-пенсионер, бывший учитель, уточнил глава региона. Из дома эвакуировано 20 жителей.

В Азове взрывом БПЛА были повреждены стекла в многоквартирном доме. На место выехали дежурные расчеты, идет эвакуация жильцов. Предварительно, люди не пострадали. Еще в одной многоэтажке произошло разрушение кровли, добавил Слюсарь. В 40-квартирном доме проживает 120 человек. На месте работают экстренные службы, жителей эвакуируют. Обломки еще одного дрона упали на стадион имени Лакомова. Место падения оцеплено.

Кроме того, в Азове и Азовском районе оперативные службы фиксируют многочисленные сообщения о повреждениях окон и дверей в домах, а также припаркованных рядом автомобилей из-за падения БПЛА и их обломков. «Сегодня начнет работу муниципальная комиссия, которая зафиксирует ущерб имуществу. Людям окажем помощь», – подчеркнул Слюсарь.

В Шахтах из-за налета БПЛА произошло отключение электроэнергии на трансформаторной подстанции: без электроснабжения остались почти 2 тысячи частных домов, где живут более 6 тысяч человек, уточнил врио губернатора. В нескольких домах возле подстанции повреждены окна. Обошлось без пострадавших.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об отсутствии пострадавших и последствий на земле. Власти других регионов ночную атаку БПЛА не комментировали.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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