В Санкт-Петербурге во время непогоды пострадали два человека

В Санкт-Петербурге во время непогоды пострадали две женщины, повреждено пять автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Напомним, что в городе с вечера 3 июля объявлено штормовое предупреждение, впервые за 160 лет в июле возникла угроза наводнения. Однако благодаря комплексу защитных сооружений вода в Неве поднялась над ординаром на 95 см, не достигнув критической отметки в 160 см.

По данным на 10:00 мск пожарно-спасательные подразделения совершили 43 выезда (35 – на падение деревьев, 8 – слабозакрепленных конструкций), повреждено 5 автомобилей.

Парки, сады, скверы города для посещений закрыты, все музеи на территории парков также закрыты.

Санкт-Петербург, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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