ВСУ ударили из HIMARS по Донецку: погибли четыре человека

Украинские войска нанесли ракетный удар по Петровскому району Донецка, западной окраине города. В результате обстрела погибли четыре человека, еще четверо получили ранения. Об этом сообщают ТАСС и РИА «Новости».

Жертвами атаки ВСУ стали двое мужчин и две женщины. «Снаряд попал в дорогу и проезжающую машину», – передает корреспондент РИА «Новости».

По предварительным данным, на месте происшествия обнаружены осколки ракеты от американского РСЗО HIMARS.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле Петровского района города. СМИ писали, что украинские боевики нанесли удар по поселку Трудовские.

Донецк, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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