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Пятница, 4 июля 2025, 20:40 мск

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В Нальчике совершено нападение на наряд ДПС: один сотрудник полиции ранен

В Нальчике в результате нападения на наряд дорожно-патрульной службы (ДПС) один сотрудник полиции получил ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, произошло нападение неизвестных на наряд дорожно-патрульной службы. Один сотрудник полиции получил ранение, его состояние уточняется», – сказал собеседник агентства.

Как отмечается, один нападавший ликвидирован, его личность устанавливается.

Судя по видеокадрам, которые публикуют новостные телеграм-каналы, один из нападавших был вооружен ножом.

Нальчик, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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