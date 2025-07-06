Прокуратура организовала проверку обстоятельств ЧП с самолетом Ан-2 в Забайкалье

Читинская транспортная прокуратура организовала проверку обстоятельств ЧП с самолетом Ан-2, в результате которого пострадали десять человек.
По уточненным данным, которые приводит надзорное ведомство, инцидент произошел около 09:30 местного времени. Самолет Ан-2, принадлежащий Читинскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ России (Чита), через 10 минут после взлета совершил жесткую посадку на аэродроме Каштак города Читы.
«На борту самолета находились 11 человек. Погибших нет», – уточнили в прокуратуре.
Ранее региональный Минздрав сообщил, что в результате жесткой посадки пострадали 10 человек: состояние двух пассажиров – тяжелой степени, восьми – средней степени тяжести.
Чита, Анастасия Смирнова
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